Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Bulgaristan’a gitmek üzere gümrük kapsına gelen bir otobüs riskli olarak değerlendirildi. Araç, gümrük kapısına geldiğinde X-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında aracın bagaj bölümünün altında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan araçta gerçekleştirilen aramalara özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi. Dedektör köpeğinin de tespit edilen şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın sökülen bagaj tabanının altında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler bulundu.

Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 100 adet paket bulundu. Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen 50,9 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu naklinde kullanılan otobüse el konuldu.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.