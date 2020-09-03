Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs ile mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları sosyal alanların dezenfekte işlemlerine ağırlık veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için sosyal yardım, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerimizi geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Virüs bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Artan vaka sayıları karşısında Küçükçekmecelilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphem yok. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

Sosyal yardımda özverili hizmet

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Ağustos ayında çağrı merkezine gelen 21 bin 931 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi. İhtiyaç sahibi 2 bin 99 vatandaşa gıda kolisi teslim edilirken, 29 bin 664 vatandaşa ise sıcak yemek ulaştırıldı.

Kamusal alanlara öncelik

Kamu sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını artıran Küçükçekmece Belediyesi, kamuya ait 26 binanın ve 112 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 149 bin 160 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi.

Larva ile mücadele sürüyor

255 özel mülkün ise gelen talepler üzerine dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Öte yandan ilçede sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve larvalara karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 966 adreste larva ilaçlama çalışması yapılarak, kara sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi ve gelecek olan kötü kokuların önlenmesi amaçlanıyor.

Ağustos ayı boyunca yapılan pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 21 bin 931 çağrı, 2 bin 99 koli gıda yardımı, 29 bin 664 porsiyon yemek, 255 özel mülk dezenfeksiyonu, bin 120 sokak temizliği, 26 kamu binası temizliği, 112 ibadethane temizliği, 149 bin 160 tek kullanımlık seccade dağıtımı, 149 bin 750 maske dağıtımı gerçekleştirildi.