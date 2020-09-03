Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Eminönü, Galata ve Sirkeci’de vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan kişiler fotoğraf karelerine yansıdı. 5 farklı gurup halinde aynı taktiği kullanan dilenciler yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Eminönü’nde, farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor.

Yemek artıklarını karıştırıyormuş gibi yapıyorlar

Gün boyu önlerindeki poşetten yemek artıklarını topluyormuş gibi yapan dilenciler vatandaşların da duygularını istismar ediyor. Dilenciler zaman zaman yere serdikleri yemek artıklarını toplayıp yer değiştirdiği de fotoğraflara yansıdı.