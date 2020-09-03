Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine gittiği sırada Antalya yönüne geri dönmek isteyen Furkan E. (27), otomobili ile iddiaya göre yasak olmasına rağmen kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Onur Şanlı (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Şanlı ve motosiklette yolcu olarak bulunan V. Y. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şanlı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.Y.’nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şanlı’nın cansız bedeni dün Alanya’nın Hacıbaba Mezarlığında toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Furkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.