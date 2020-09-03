Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırlarında yer alan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırlarında bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı'nın koruma statüleri yeniden değerlendirilerek, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.