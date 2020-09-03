Buna göre, Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırlarında yer alan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırlarında bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı'nın koruma statüleri yeniden değerlendirilerek, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.
Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
03.09.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'daki Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı ile Muğla'daki Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalya,Düden Şelalesi,
729255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729255.aspx
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