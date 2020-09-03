Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü, koronavirüs vakaları çıkması üzerine tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, “Beşatlı köyünde bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.