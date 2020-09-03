Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde saat 19.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada, “İlimiz Torul İlçesi Altınpınar köyü merkez mahallesinde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşam 19.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.