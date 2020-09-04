Olay, saat 18.00 sıralarında Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüse seyir halindeyken Halıcıoğlu mevkiinde kurşun isabet etti. Metrobüs içerisindeki yolcular durumu fark ederek metrobüs şoförüne bilgi verdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Metrobüse kurşunun nasıl isabet ettiği ise henüz bilinmiyor.
Metrobüs seyir halindeyken kurşun isabet etti
04.09.2020 - 04:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 04:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüse seyir halindeyken kurşun isabet etti. Durumu fark eden yolcular şoförü uyarırken, yolcular tahliye edildi.
Etiketler : metrobüs,
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