Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, 100 Mahallesi Jandarma kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük'e seyir eden Mehmet Doruk yönetimindeki 34 RL 8958 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje ve aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü Doruk ile yanında bulunan Çetin Daşan yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Daşan, ekipler tarafından çıkartılarak özel Medikar Hastanesine, sürücü de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetin Daşan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan Karabük-Kastamonu yolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Otomobili inceleyen polis ekipleri, içinde çok sayıda alkol şişesi ve bir adet silah buldu.