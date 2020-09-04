Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde bir kişinin evinin samanlığında yapılan aramada saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan M.C., C.S ve K.A. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan M.C. ve C.S mahkeme tarafından tutuklanırken, K.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.