Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren iki aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 710 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak iki araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.
Sınır kapısında 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
04.09.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren iki araçta yapılan aramada, 710 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Karkamış Gümrük Kapısı,kaçak sigara,
729426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729426.aspx
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