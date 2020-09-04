Bayburt’tan dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon’a giden bir grup doğaseverin, kamp yaptıkları alanın yakınına kurdukları fotokapana üç kurt yansıdı. Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.
Bayburt’ta kurt sürüsü görüntülendi
04.09.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi kırsalında bir grup doğasever fotokapanla, kurt sürüsünü görüntüledi.
Etiketler : Bayburt,
729466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729466.aspx
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