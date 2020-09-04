Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki bir firmada çalışan işçi, işveren tarafından avans talebi reddedilmesi üzerine iş akdini kendisi feshetti, dava açarak kıdem tazminatı talebinde bulundu.

Davaya bakan Bakırköy 13. İş Mahkemesi ise işverenin geçerli bir neden göstermeden avans talebini karşılamamasını davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul ederek kıdem tazminatına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "4857 sayılı İş Kanunu'nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde haklı bir sebep bulunmamaktadır." görüşüne yer verildi.

Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşmenin de bulunmadığına işaret edilen kararda, bu nedenle işçi tarafından yapılan feshin haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçeyle kabulünün hatalı olduğu belirtildi.