Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdoğan ilçesi Altıntaş ve Tütüncüler mahallerinde 23 Ağutos’ta başlayan ve 6 Eylül’de sona erecek olan karantina 2 gün daha uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Bakanlık tedbirlerine ek olarak, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kararı ile alınan Altıntaş ve Tütüncüler mahallelerindeki 6 Eylül saat 23.59'da sona erecek olan karantina kararının salgın riskinin devam etmesi nedeniyle, 2 gün daha uzatılarak 8 Eylül saat 23.59'e kadar uzatılmasına ve ayrıca alınan bu kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamasına karar verildi. Ayrıca kararlara uymayan vatandaşlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.