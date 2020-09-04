Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı
04.09.2020 - 20:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Etiketler : akraba,kavga,silah,
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