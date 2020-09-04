Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.