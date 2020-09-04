Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.
TEM’de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
04.09.2020 - 21:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. Yol trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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