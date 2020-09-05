Olay, Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında kavga çıktı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ayara girerek tarafları barıştırdı. İddiaya göre, kavga eden tarafların barıştığından haberi olmayan minibüs şoförünün kardeşi, diğer şoför Sinan Eraslan'ın (26) üzerine araç sürerek ölümüne neden oldu.
Minibüsçüler arasında kavga: 1 ölü
05.09.2020 - 00:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu taşımacılığı yağan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Etiketler : yüksekova,minibüsçü,kavga,
729621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729621.aspx
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