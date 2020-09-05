Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Nazif Genç’in kullandığı otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. sürücü Nazif genç, yaralı şekilde hastaneye gitti. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye gelen anne Ümit Çerçi ve ağabey Erkan Çerçi’nin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Anne ve ağabey, defin işlemleri için diğer illerden gelecek akrabalarının yetişemeyeceğini belirterek cenazeyi bugün alacaklarını söylediler. Öte yandan polis, 19 yaşındaki Rabia'nın katil zanlısı olarak H.H.D'yi gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Hayatını kaybeden Çerçi’nin 2015'de ‘Manavgat’ta yaşamak istemiyorum’ diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.