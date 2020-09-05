Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor. Bazı vatandaşlar ise bu duruma inanmayan insanlar için hareket eden arabadan inerek arabanın yanında yürüyor.

Arabasının kendi kendine rampa yukarı çıkmasına inanamadığını belirten bir vatandaş, “Arabam çalıştırmadığım halde rampadan kendi kendine çıktı. Çok ilginç ben şu anda gerçekten çok şaşırdım. Bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Arabadan da indim hareket halindeyken bu duruma inanamıyorum” dedi.