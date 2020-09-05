Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zira, hafta başından itibaren termometrelerin yeniden 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Öte yandan pazartesi günü İstanbul’da 30, İzmir’de 33, Ankara’da ise 31 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.