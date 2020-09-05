Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi’nde A.K. (22) isimli genç, çalıştığı esnada spiral makinesinden fırlayan spiral taşı, sol bacağına isabet etti. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı genç tedavi altına alındı.
Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti
05.09.2020 - 19:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştığı sırada spiral taşının fırlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Etiketler : spiral taşı,işçi,
729794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729794.aspx
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