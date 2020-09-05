Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arapgir ilçesi Şağıluşağı Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 Eylül 2020 tarihi saat 21.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.
1 mahalle karantina altına alındı
05.09.2020 - 21:36 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da bir mahalle yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.
Etiketler : malatya,mahalle,karantina,
729812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729812.aspx
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