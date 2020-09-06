PKK'lı teröristler tarafından 4 yıl önce Bitlis'in Güroymak ilçesinde 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Faruk Kılıç'ın ailesi de oğullarının döneceği günü bekliyor. Acılı aile Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümünü kazanan ancak burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Faruk Kılıç'ın yolunu gözlüyor. Baba Fadıl Kılıç “HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Bu insanlık değil, zulümdür” diye konuştu.
Çocukları dağa kaçırılan ailenin feryadı: Bu büyük bir zulüm
06.09.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 368'inci gününde devam ediyor.
Etiketler : evlat nöbeti,
729868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729868.aspx
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