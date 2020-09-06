Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristler tarafından 4 yıl önce Bitlis'in Güroymak ilçesinde 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Faruk Kılıç'ın ailesi de oğullarının döneceği günü bekliyor. Acılı aile Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümünü kazanan ancak burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Faruk Kılıç'ın yolunu gözlüyor. Baba Fadıl Kılıç “HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Bu insanlık değil, zulümdür” diye konuştu.