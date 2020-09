Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 34 kulede görevlendirilen 5’i kadın 43 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar görev yapıyor. Bu yıl kadın cankurtaran sayısının arttırıldığı sahilde, kadın cankurtaranlar titizlikle görevlerini sürdürüyor. Kule ve sahil bandında yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşların sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor. Görevlerini severek yapan genç kadınların en büyük sıkıntılarıysa bazı tatilcilerin kendilerini ciddiye almaması.

“Boğulsam beni kurtarabilecek misin?’ diyenler oluyor”

2 aydır cankurtaranlık yapan Ayden Hüsmen (21), insanlarla uğraşmanın zor ve riskli olduğunu söyledi. Kendilerine ayrılan bölümlerde çok sayıda insanın hayatından sorumlu olduklarını ifade eden Hüsmen, “Belirli bir alanda bir sürü insanın canından sorumlu oluyorsun. Rahat rahat oturamıyoruz. Her an tetikteyiz. Elimizden geldiğince riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Manevi açıdan zorlayıcı bir meslek. Sevilmeden yapılabileceğini düşünmüyorum. İşimi severek yapıyorum. Çocuklar konusunda biraz daha hassasız. Çünkü çocuklarını kıyıya bırakıp arkasını dönüp oturan aileler oluyor. Müdahalede erkek kadın ayrımı yapmıyoruz. Sonuçta can, herkesin yardımına koşuyoruz” dedi.

Tatilcilerden ilginç tepkiler aldığını da dile getiren Hüsmen, “Genelde tatilcilerden, ‘Sen kadınsın. Boğulsam beni kurtarabilecek misin?’ diye tepkiler alıyoruz. Bunun güçle kuvvetle ya da kiloyla bir alakası yok. Sonuçta tekniklerini biliyoruz” diye konuştu.

“Boğulma taklidi yapıyorlar”

Üniversite öğrencisi Aslı Nur Demirtaş (22) da, 3 yıldır cankurtaranlık yaptığını belirterek, tatilciler tarafından verilen tepkileri garipsediklerini söyledi. Demirtaş, “Biz cankurtaranın geldiğini belli etmek için kuleye bayrak çekiyoruz. Çok basit olmasına rağmen bize gelip 'Sana yardım edebilirim' diyen erkekler oluyor. İskeleden atlanmaması için uyarılarda bulunuyoruz, bizimle inatlaşıyorlar. İskeleden atlayıp, buraya kadar yüzüp boğulma taklidi yapanlar bile oldu. Bizim işimizi ciddiye almıyorlar. Dubalara gidip boğulma taklidi yapıyorlar, bizim koşup yüzdüğümüzü görünce gülerek karşılıyorlar. Şu ana kadar karşılaştığım olmadı ama karşılaşan arkadaşlarım oldu. Bakışlardan biraz seziyoruz. Kadın, kadının halinden anlıyoruz” ifadelerini kullandı.