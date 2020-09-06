Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’nde yaşanan olayda 16 yaşındaki Buse Melisa K., gece saatlerinde emekli astsubay olan babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buse Melisa K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Buse Melisa K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Babasının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öne sürülürken, baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Özay K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği iddia edildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı.

İntihar eden genç kız toprağa verildi

Öte yandan babasının beylik tabancasıyla yaşamına son veren 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemler sonrası dün gece yakınları tarafından teslim alındı. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.