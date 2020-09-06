Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan çocuklar inşaatı devam eden binaya girdi. İnşaatta gezinmeye başlayan çocuklar, kanlar içerisinde yerde kalmış 4 yaşındaki Ahmet A. ile karşılaştı.Görgü tanıkları çocuklar durumu mahalleliye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başında darp izleri bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ahmet A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek çocuk yoğun bakımına kaldırıldı. Başında ezilmeler bulunan ve yüksekten düştüğü için ağır yaralanan Ahmet A.'nın yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın geçtiği inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet A.'nın 10 yaşındaki Y.B. ile inşaata girdiğini belirledi. Bunun üzerine Y.B.'nin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruştutma sürüyor.