Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Öşlü Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir eve kum taşıyan Ömer Kılınç, traktör ile yokuş yukarı geri geri giderken bir anda traktörün yokuş aşağı inmeye başladı. O sırada traktörün üzerinden yere düşen sürücü Kılınç ağır yaralandı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine çağrılan Kılınç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.