Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında önceki gün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Helikopter ve uçaklarla gece ara verilen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dün akşam bölgeye gelen ve çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale edildiğini açıklamıştı.

BİR KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde başlayan orman yangını iki defa kontrol altına alınmasına rağmen sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle tekrar alevlendi. Kontrol altına alınmaya çalışılan alevler, Yeniköy mevkiinden Antakya ilçesine bağlı Yaylacık ve Kisecik köylerine de sıçradı. Kisecik mevkiinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sonrası köyde tahliye çalışmaları başlatıldı. Köyde aileleri ile birlikte çıkanların yanı sıra hayvanlarını ve eşyalarını da götürenlerin olduğu gözlemlendi.

Diğer yandan yangına Türkiye’nin birçok noktasından gelen itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Alevler çeşitli alanlardan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.