Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ericek köyünde amca çocukları olan M.P (35) ile Kemal Polat (38) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P. tarafından vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı iddia edilen Kemal Polat hayatını kaybetti. Jandarma tarafından şüpheli M.P. ise gözaltına alındı.
Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü
07.09.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Espiye ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,Espiye,arazi anlaşmazlığı,
730149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730149.aspx
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