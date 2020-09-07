Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Antalya Çıkmazı'nda meydana gelen olayda, Naci Aydın, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Naci Aydın'a ilk müdahale 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında katil zanlısı H.A. Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.
Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
07.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Antalya Çıkmazı'nda meydana gelen olayda, Naci Aydın, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Naci Aydın'a ilk müdahale 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,silahlı saldırı,
730151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730151.aspx
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