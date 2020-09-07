Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli‘nin Çameli ilçesinde örtü altı üretim yapan Levent Kerem, Gökçeyaka Mahallesi Kıran Dağı Mevkinde 14 dönüm alanda örtü altı sera kurdu ve domates yetiştiriciliğine başladı. Hormon kullanmadan bombus arılarla organik yetiştiricilik yapan Levent Kerem, Çameli Kınalısı olarak bilinen bölgeye has lezzeti bulunan yaklaşık ile 1 kilo ile 1200 grama aralığında olan domatesler yetiştirdi. Sattığı domateslerin hormonsuz olduğunu ve sera ile yetiştirilen domateslerin daha temiz olduğunu aktaran Kerem, “Yetişen domateslerin lezzeti tabi ki daha güzel olur. Zaten ince kabuklu olduğu için hem yemeğe gider hem kahvaltıya gider. Menemen de yapabilirsin ve kahvaltıya ayrı yemeğe ayrı domates almana gerek yok. İkisini de bundan kullanabiliyorsun. dedi”

“Seracılıkta hormon diye bir şey yok”