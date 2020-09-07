Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ingiltere vatandaşı Fezhana Bettael'e (46), Gazipaşa istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ahmet Ş.’nin (24) kullandığı otomobil çarptı. Yola savrulan Bettael yerde yatarken, Deniz G. idaresindeki otomobil kadının üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, İngiliz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bettael’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, sürücü Ahmet Ş. ve Deniz G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.