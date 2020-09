Türkiye Gazetesi

Baba mesleği marangozluğu küçük yaşlarda öğrenen ve Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustalığı yapan Mustafa Maraz (64), 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini ve kasa kısmını ahşap kaplamaya karar verdi. Kamyonetin içindeki bütün plastik ve sökülebilir aksamların tamamını çıkartan Maraz, parçaların ölçülerine göre ceviz ağacından parçalar hazırlayarak araca monte etti. 2 ayda kamyonetin içini tamamen ceviz ağacıyla kaplayan Maraz, 42 yıllık kamyoneti ahşapla yeniden yorumladı.

"AHŞAP ÜZERİNDE YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Ahşap ustası Mustafa Maraz, babasının mesleği başkasının yanında öğrenmesini istediği için küçük yaşlarda İstanbul'a gittiğini, burada mesleği öğrendiğini söyledi. Uzun bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü ve 30 yıldır Ilgaz'da mobilya üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Maraz, "Ahşap üzerine yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Mobilya, mutfak dolabı, vestiyer her şeyi yapıyorum. Babam küçükken beni kendi yanında çalıştırmadı, arkadaşının yanında yetiştirdi beni" diye konuştu.

"ARACI 2 BİN 500 LİRAYA ALDIM"

"Anadol" marka araçlara merakı olduğunu, bundan 5 yıl önce kamyoneti aldığını aktaran Maraz, "Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.Ahşabın plastikten daha sağlıklı olduğunu, bu yüzden aracın içini tamamen ceviz ağacıyla kapladığını söyleyen Maraz, şöyle devam etti:"Ağaç sağlık için daha uygundur. Arabanın direksiyonu, torpido, her yerini ahşap yaptım. Bütün plastik aksamını söktüm attım, hepsini ahşap yaptım. Koltukları da hakiki deriyle kapladım. Araç üzerine uzun uğraşlar verdim. Her aracı bu şekilde ahşapla kaplayabilirim."

"BABAM DA ANADOL'A MERAKLIYDI"

Ahşapla kapladığı kamyonetin direksiyonuna kalp içinde "Canım Babam" yazan Maraz, babasının çok istemesine rağmen, yeterli parayı biriktiremediği için bir "Anadol"a sahip olamadığını belirtti.Yaptığı aracı babasının görmesini çok istediğini ifade eden Maraz, "Babam öleli 23 sene oldu. Daha önce babam bir 'Anadol' alamadı. Ben de onun anısını yaşatmak için bunu buraya yazdım. Keşke babam sağ olsaydı da görseydi diye bu yazıyı yazdım." dedi.