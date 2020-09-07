Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Valiliği yayımladığı iki adet İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı. Kurul kararlarının birisinde 94, diğerinde 41 olmak üzere pozitif vakalardan dolayı 135 adres karantina altına alındı.

Kurul tarafından, Alitaşı, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Esentepe, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapçami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Petrol, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleri ile Doyran, Akdere köyü, Kömür köylerindeki adreslerin karantinaya alındığı öğrenildi.