Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 100 TL para cezası uygulanan ve çekim yapan basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen genç kadın, uygulama noktasından geri gönderildi.



Manavgat-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleri araç sürücüleri ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde araması olan şahıslar ile Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve gözetimde bulunması gerekirken yolculuk yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılıyor.



Güvenlik güçleri tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapılan bir otomobilde yolcu olarak bulunan İrem K. isimli genç kadının Koronavirüs tedbirleri kapsamında annesinin testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi. Konya’da yaşadığını, annesinin Korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten İrem K., kendisinin annesiyle birlikte yaşamadığını 1 aydır görüşmediğini, annesinin ablası yerine yanlışlıkla evde yaşayan aile fertleri arasında kendisinin T.C.’sini verdiğini söyledi. İrem K., kendisinin kesinlikle koronavirüs olmadığını belirterek tatil için Manavgat’a geldiğini sözlerine ekledi.



Güvenlik güçleri, genç kadının Sağlık Bakanlığının sisteminde Korona virüs kapsamında evde izolasyon altında olması gerektiğini, kesinlikle evden dışarı çıkmaması gerektiğini dile getirdiler.Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşen güvenlik güçleri, genç kadın hakkında ev izolasyonunu ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uyguladıktan sonra uygulama noktasından Konya’ya geri gönderdi.