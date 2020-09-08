Kozyörük Mahallesi'nde Recep Savaşır'a (83) ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
08.09.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : tekirdağ,yangın,haberler,
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