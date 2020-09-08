Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası yeni tedbirler de gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu şehirlerdeki Sağlık Müdürlükleriyle toplantılarını artırdı. Toplantılarda hastanelerin son durumları değerlendirildi. Başta Ankara ve Diyarbakır olmak üzere virüsün hızla yayıldığı yerlerdeki hastanelerde ek tedbirler alınması kararlaştırıldı. Bakan Koca, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da açılacak yeni hastanelerde salgınla güçlü şekilde mücadele edilmesini istedi. Ayrıca toplantıda, şehir hastanelerinin açılmasının ardından kapatılan bazı hastanelerin yeniden hizmete girmesi de gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Bu arada geniş alanlara sahip hastanelerde rezerv alanları oluşturulmasına karar verildi. Böylece normal servisler ihtiyaç hâlinde yoğun bakım servislerine dönüştürülecek ve yatak kapasiteleri yükseltilecek. Öte yandan filyasyon ekibi sayısının gerekli durumlarda daha da artırılması gündemde... Hastanelerdeki muhtemel yoğunluğu engellemek amacıyla koronavirüs testlerinin hastane dışı merkezlerde yapılmasına önümüzdeki aydan itibaren başlanması planlanıyor.