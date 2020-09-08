Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza, D-750 Karayolu Güzeloluk mevkisinde meydana geldi. Ömer Gürgen arıza yapan 51 EZ 880 plakalı kamyonunu yolun kenarına park etti. Aracında inen Ömer Gürgen kamyonun arızasıyla uğraşırken, Orhan Özcan’ın kullandığı 33 BLB 67 plakalı tır, kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Orhan Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.