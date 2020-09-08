Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşağıyongalı köyünde korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.
Muş’ta bir köy karantinaya alındı
08.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.
Etiketler : muş,
730335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730335.aspx
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