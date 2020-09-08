Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşağıyongalı köyünde korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.