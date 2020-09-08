Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili harekete geçen polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelinin eşgali tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekiplerince yakalanan 21 yaşındaki Ü.G. isimli şüphelinin 68 adet suç kaydının da bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.