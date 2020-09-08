Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.'nin kullandığı motosiklet Ankara yönünden Konya istikametine giden ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü B.Y. ve arka koltukta oturan 4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü B.Y.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.