Dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı.
Mardin’deki kazada hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı
08.09.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Etiketler : Mardin,
730408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730408.aspx
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