Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi Tülay Sokak'ta bulunan bir ikametten 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bilgisini almasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayını yaptığı iddia edilen Seda U. ile kuzeni Özgür U. Eskişehir'de saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.