Vakfıkebir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önünde bulundurularak cenazelerde oluşacak yoğun kalabalıkların önüne geçilebilmesi ve salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla cenaze ilanlarının belediyemiz hoparlöründen yapılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.
Covid 19 tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı
08.09.2020 - 22:08 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye hoparlörlerinden cenaze ilanı vermek yasaklandı.
Etiketler : cenaze,korona,yasak,
730482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730482.aspx
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