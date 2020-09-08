Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakfıkebir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önünde bulundurularak cenazelerde oluşacak yoğun kalabalıkların önüne geçilebilmesi ve salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla cenaze ilanlarının belediyemiz hoparlöründen yapılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.