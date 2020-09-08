Aynı zamanda Erfelek İlçe Kaymakam Vekili olarak görev yapan Kaymakam Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Korona virüse yakalandığını sosyal paylaşım sitesinden açıklayan Kaymakam Pendik, "Yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetlerim nedeniyle yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu iki kaymakamlıklarda filyasyon çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Sinop Ayancık Kaymakamı'nın korona virüs testi pozitif çıktı
08.09.2020 - 23:58 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'in korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Aynı zamanda Erfelek İlçe Kaymakam Vekili olarak görev yapan Kaymakam Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler : koronavirüs,Sinop Ayancık,Kaymakamı,
730498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730498.aspx
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