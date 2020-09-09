Ozan Yılmaz idaresindeki 20 ADK 937 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda önce aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobile daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
09.09.2020 - 08:32 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 08:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Ozan Yılmaz idaresindeki 20 ADK 937 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda önce aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobile daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Etiketler : denizli,kaza,trafik kazası,
730548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730548.aspx
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