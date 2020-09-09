Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zara ilçesi Ahmethacı köyünde çıkan kaynak suyunun Perşembe ve Cuma günleri kırmızı aktığı diğer günler ise normal renginde olduğu iddia ediliyor. Mineral değeri yüksek olan sodalı bu su, aktığı yere de demir pası renginde iz bırakıyor. Suyun renginin içerdiği minerallerden kaynaklandığı düşünülse de köy sakinleri asırlardır anlatılan bir rivayete inanıyor. Rivayete göre 1250’li yıllarda gerçekleşen Moğol saldırılarında, bir Perşembe günü İkindi vakti, su kaynağında Horosan erenlerinden olduğu düşünülen 7 yaşında Hacı Ahmet adında bir çocuk şehit edildi. Bu tarihten sonra her Perşembe günü su kan renginde akıyor.

Rivayete inanıyorlar

Suyla ilgili rivayete inanan köy sakinlerinden Murat Öğretmen, suyun Perşembe günleri İkindi vaktinden sonra kırmızı aktığını söyleyerek, “Moğol askerlerince şehit edilen 7 yaşında bir çocuk var. Şehit edildikten sonra suda bir kızarıklık meydana geliyor ve her perşembe akşamı ikindiden sonra kırmızı su akmaya başlıyor. Şifası var mıdır bilmiyorum ama soda gibi tadı vardır, ziyareti de yukarıda rahmetlinin, şehit edilmiş burada. Ziyaret edenler oluyor. İl dışından gelenler oluyor, az çok geçmişi biliniyor buranın. İnsanlar çok şaşırıyor, şeffaf akan suyun kırmızı akması insanları çok şaşırtıyor tabi” dedi.

Şifalı olduğuna inanılıyor

Köy sakinlerinden Burhan Kopuz da suyun şifalı olduğuna inandıklarını söyledi. Kopuz, “Şehit olmuş buradakiler gözünden kan fışkırınca Perşembe akşamları buradan kan akar, diğer günler akmaz. Tadı maden suyu gibidir. Derdi olan sıkıntısı olan geliyor, faydasını görüyorlar. Gelip burada kurban da kesiyorlar. Biri bana anlattı ‘çocuğumuz iyi olursa kurban keseceğim’ demiş ve kesmiş, çocuğu iyi olmuş. Birisi çocuğunu türbeye yatırmış konuşamıyormuş, yürüyemiyormuş annesinde demiş ki ‘anne kalk gidelim’ o zaman konuşmuş, faydası oluyor. Bazıları diyor ki böbrek taşını düşürüyor ama biz öyle bir şey görmedik, öyle anlatıyorlar” diye konuştu.