Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyrut’ta yaşanan liman patlamasının ardından ülkede bütün kesimleri etkileyen olağanüstü bir durum yaşanıyor. Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere, koronavirüs salgınının eklenmesi ve ardından yaşanan patlama ile beraber 70 yılı aşkın bir zamandır bölgede yaşayan Filistinliler ile 2011 yılından itibaren Suriyeli mülteciler de Lübnan'da yaşayan tüm vatandaşlar gibi bu krizden etkilendi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekip patlamanın yaşandığı Lübnan’da acil yardımları organize ediyor. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ardından başkentte meydana patlamayla sonrasında dernek tüm Lübnan’a insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

700 aileye acil yardım

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi Filistinli mültecilerin yaşadığı Beyrut Burj El Barajne, Trablus, Nahrul Barid, Beddavi, Beka, Arsal ve Ketermaye bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 700 aileye gıda kolisi, hijyen kolisi ve 25 kilo un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Neler yapıldı?

Lübnan’da bulunan Sadakataşı yardım ekipleri Lübnan’da sıcak yemek, içme suyu, gıda kumanyası, hijyen kolisi, un ve ekmek dağıtımları gerçekleştirdi. Dernek önümüzdeki günlerde bölgeye göndereceği acil yardım ekibiyle birlikte toplamda 60 bin kişiye yardım ulaştırmış olacak.

‘‘Mültecilere yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.’’

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Lübnan'da resmi olarak çalışma imkânı olmayan ve büyük bir kısmı dışarıdan gelen yardımlarla geçinen mülteciler, koronavirüs salgını sebebiyle çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Salgına karşı yetersiz imkanlar ve işsizlik sebebiyle kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım ihtiyacı giderek artıyor. Dernek olarak bu durumun bilinciyle tüm ülkede gerçekleştirdiğimiz yardımlarda mülteci kardeşlerimize de destek olmayı sürdüreceğiz’’ İfadelerini kullandı.

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