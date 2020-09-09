Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş.Hüseyin Çatal meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
09.09.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de görev yapan Isparta Keçiborlu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Isparta Keçiborlu doğumlu olan Çatal’ın ailesine Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından haber verildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş,şehit,asker,
730640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730640.aspx
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