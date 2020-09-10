Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
10.09.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Etiketler : antalya,antalya yangın,yangın,
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