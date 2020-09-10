Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.